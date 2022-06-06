رمزي: ما شهدناه في المؤتمر الطبي الأفريقي يؤكد اهتمام الرئيس بالقطاع الصحي

قال محفوظ رمزي ، رئيس لجنة الادوية الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن المؤتمر الطبى الأفريقى يعد خطوة كبيرة جداً لمصر، ويدل على اهتمام الرئيس السيسى بقطاع الصحة بشكل خاص.

وأضاف “رمزى”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن ما شهدناه بالأمس مؤتمر كبير جداً يحتوى على أكثر من 22 ورشة عمل ومستلزمات وأدوية.

وأشار رئيس لجنة الادوية الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إلى أن تعداد دول أفريقيا 56 دولة، بحوالى مليار مواطن، أفريقي بخلاف مصر، مؤكداً أن أفضل صناعة دواء على الشرق الأوسط هى الصناعة المصرية، وأفضل مقدمى الخدمة الصحية فنياً على مستوى الشرق الأوسط هم الأطباء المصريين.