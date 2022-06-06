قوى عاملة البرلمان: السيسي ساند الشباب بمشروعات متوسطة للقضاء على البطالة

قفزات غير مسبوقة فى تاريخ التسليح..

ثمّن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على مدار 8 أعوام سابقة فى دعم المواطن بشكل مباشر، من انجازات ومشروعات قومية غير مسبوقة، وقدرتها اللامتناهية على مجابهة التحديات ، فى تجربة فريدة وإعجاز تحقق في ربوع الجمهورية الجديدة، علاوة على إطلاقها مشروعات صناعية ، زراعية واستثمارية تحقق مستقبل واعد لأبناء الوطن، من خلال توفير فرص عمل تضمن لهم العيش فى ظل حياة كريمة وآمنة.

تقوية الجيش المصري

وأشار “يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن القيادة السياسية اهتم بتقوية وتدعيم القوات المسلحة والجيش المصري لتكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات المختلفة، فالجيش المصري يدرك حجم التهديدات المحيطة، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربى، مؤكدا أنه ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، حمل على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية للقوات المسلحة و الجيش المصري في مجالات التسليح والتدريب، حيث اعتمدت فى رؤيتها على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، والذي يعد الأول في تاريخ مصر و أفريقيا، لتصبح الدولة المصرية محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.

نجاح الإصلاح الاقتصادي

ووجه “ يحيي” تحية شكر و تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على القرارات الاقتصادية المهمة التى اتخذها ، والتى كانت سبباً رئيسياً لنجاح البرنامج الاقتصادى المصرى، مشيداً بالتجاوب الكبير من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية مع رؤى الرئيس السيسى للإصلاح الاقتصادى رغم التأثير السلبى على المصريين الذين أكدوا للعالم كله أن ثقتهم مطلقة وبلا حدود فى جميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية، معقبا:" ما حدث فى الدولة من انجازات بمثابة إعجاز ".

كما أكد أن مصر نجحت في وضع رؤى واضحة في مختلف المجالات ، من خلال تبنيها لمشروعات البنية التحتية، والتي تمكن المستثمرين من القدوم لمصر، والمشاركة بقوة في عملية البناء و التنمية.

القضاء على البطالة

وبالنسبة لتشغيل العمالة المصرية، أفاد “ يحيي” أن الدولة المصرية بقيادة السيسي، تساند الشباب وتعمل علي إزالة أي معوقات تواجههم من خلال إقامة مشروعات صغيرة ، وتوفير بيئة مناسبة لهم، موضحا ان هناك مشروعات كثيرة ، و منح وقروض بتكاليف ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تقديم كافة التسهيلات أمام الشباب المستثمرين وفتح آفاق للعمل ، و نفذت علي أرض الواقع ، و ساهمت فى القضاء علي البطالة لتصل لنسبة 3 . 7 % ، فضلا عن الظهير الصحراوي للمحافظات والذي من خلاله استطاع فتح حوالى ما يقرب من 22 مدينة جديدة والتى أصبحت عامل جذب كبير للسكان .

القضاء على فيروس سي

وعلى المستوى الصحي ، أوضح عضو قوى عاملة البرلمان أن مبادرة "100 مليون صحة" ، والتي تتضمن القضاء على "فيروس سي" ، تعد واحدة من أهم المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،والتى استهدفت عمل مسح شامل للكشف عن فيروس سي وعلاجه، حيث لاقت جهود الدولة في هذا المجال استحسان المؤسسات الصحية الدولية الكبرى ، والتي أشادت بعلاج 3 ملايين مصري من الالتهاب الكبدي مجانا، وأكدت في بيانات رسمية أن مصر خطت خطوات هامة في علاج الفيروس الكبدي ومواجهة أكبر مشكلة تهدد الصحة العامة للمواطنين.

مشروعات قومية حققت لمصر اكتفاءا ذاتيا

وعلى المستوى الزراعي، أشار “ يحيي” إلى أن القطاع الزراعي يشهد نهضة تنموية حقيقية بفضل الخطط الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن مشروع "مستقبل مصر" من أهم مشروعات خطة الدولة للتوسع الأفقى ضمن المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" ، و الذى يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، إضافة إلى مشروع شرق العوينات "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال و وسط سيناء،والتى تستهدف جميعها تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ، والحاصلات الزراعية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التى يشهدها العالم حالي وهو يحقق أمن غذائي قومي، لاسيما فى ظل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

عودة العلاقات الدولية وبقوة

وعلى المستوى الدولى، أكد “ يحيي ” أنه بعد أعوام من الفتور والتهميش في العلاقات المصرية مع نظيرتها من دول العالم وعلى راسها أفريقيا، استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي العودة للعمق الاستراتيجي، وأصبحت أفريقيا حاضرة على أجندة مصر في كافة المحافل الدولية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتبنى خطة واضحة لزيادة الاستثمارات بالقارة الأفريقية، وظهر ذلك من خلال الشركات المصرية التي يتم تأسيسها في كافة أنحاء القارة مما يدعم علاقتها مع الدول الأفريقية، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة معدلات التصدير، وتقليل فاتورة الاستيراد ، وتوفير العمل الصعبة، علاوة على توفير الالآف من فرص العمل أمام الأيدي العاملة من الشباب.