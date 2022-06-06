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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة فى أسعار فيات 500 موديل 2022

فيات 500 موديل 2022
فيات 500 موديل 2022

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب، نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الاسواق العالمية، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية.

فيات 500 موديل 2022

وجاء وكيل شركة فيات ليرفع اسعار السيارة طراز 500 موديل 2022 والتى تنتمى الى فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى ، بزيادة سعرية بلغت من 40 الف جنيه الى 55 الف جنيه .

فيات 500 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة  فيات 500 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 101 حصانا، وعزم اقصى للدوران 131 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.

فيات 500 موديل 2022

وتتسارع السيارة فيات 500 موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 10.25 ثانية ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 5.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

فيات 500 موديل 2022

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة فيات 500 موديل 2022 ، بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، ومكيف هواء، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، ومرايات جانبية كهربائية.

 

وتضم السيارة فيات 500 موديل 2022 على منظومة للوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وخاصية التوازن الالكتروني ESP، مع جنوط رياضية قياسها 15 بوصة، وفتحة سقف.

فيات 500 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة فيات 500 موديل 2022 الجديدة :

- فئة بانوراما بسعر 419.900 ألف جنيه بدلاً من 379.900 ألف جنيه 

- فئة كابريو بسعر 474.900 ألف جنيه بدلاً من 419.900 ألف جنيه 

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