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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع سفير بولندا استئناف خط طيران وارسو القاهرة

وزير الطيران مع السفير
وزير الطيران مع السفير البولندي بالقاهرة

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم بمقر الوزارة، السفير ميهاو وابيندا سفير بولندا لدى مصر حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى وحسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو ومحمد معوض مدير عام تخطيط الشبكات بمصر للطيران للخطوط الجوية ولمياء سامى مدير عام العلاقات الدولية والإتفاقيات بوزارة الطيران المدنى.

 

وتناول اللقاء سبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين والتى تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد استئناف تشغيل شركة LOT Polish Airlines الناقل الوطنى البولندي رحلاتها من مطار وارسو بالعاصمة البولندية إلى مطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضى بعد توقف دام 9 سنوات فضلاً عن تشغيل شركات بولندية أخرى رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيتسا إلى مطارى الغردقة ومرسى مطروح 

 

وخلال اللقاء أكد الطيار محمد منار حرص وزارة الطيران المدنى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع بولندا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين قطاعى الطيران المدنى المصرى والبولندى، مؤكدا على تقديم التسهيلات والدعم للشركات البولندية بالمطارات المصرية بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

 

ومن جانبه أثنى السفير البولندى بالقاهرة على الجهود التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا في مجال الطيران، معربا عن شكره وإمتنانه لوزير الطيران المدنى لحرص قطاع الطيران المدنى المصرى على توفير كل التسهيلات والدعم لشركات الطيران البولندية،البولندية، مشيرا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الوجهات السياحية للسائحين البولنديين.

وزير الطيران بولندا سفير بولندا الطيار محمد منار

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