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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأردنية: العلاقات مع مصر والعراق قائمة على تحقيق الخير لشعوبنا |فيديو

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن القاعدة المشتركة في التعاون بين مصر والأردن والعراق هي قاعدة المنفعة، موضحا أن المشروعات لا تنجح إلا بتطبيق مبدأ المنفعة على الدول الثلاث.

وأضاف وزير الخارجية الأردني ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيريه المصري والعراقي عقب مباحثاتهم الثلاثية في بغداد، أن المشروعات المتفق عليها بين الدول الثلاث مثل الربط الكهربائي ، والمنطقة الصناعية تخدم الدول الثلاث ، وتلبي احتياجات السوق بالدول الثلاث.

وأشار إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص سيكون في الاستثمار، مؤكدا أن الدول الثلاث واثقة أن آليات التعاون الثلاثي ستعود بالنفع على شعوبنا.

وأوضح ، أن التعاون بين الدول الثلاث يتم في إطار سياسي ، واقتصادي ، فضلا عن التعاون في مجال محاربة الإرهاب، والذي عملت الدول الثلاث على مكافحته كجبهة واحدة. 

وزير الخارجية الاردني مصر والاردن والعراق توك شو التعاون بين مصر والأردن والعراق

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