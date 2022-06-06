توقيع وثيقة تجديد اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر ووزارة التربية الماليزية

وقع الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، مع نور زماني عبدالحميد مساعد وزير التربية والتعليم الماليزي مسئول التعليم الديني، وثيقة تجديد تعديلات اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم الماليزية.

وأكد وكيل الأزهر على هامش توقيع البروتوكول، أن تجديد بروتوكول التعاون يأتي استجابة للواقع، وبناء طالب ماليزي متميز في مجال العلوم الشرعية والعربية، مبينًا أن الطلاب الماليزيين من الطلاب المتميزين ويعدوا من خيرة سفراء الأزهر في بلادهم، وأن الأزهر الشريف لا يكتفي بمتابعة الطلاب خلال دراستهم فحسب، بل يمتد حتى بعد تخرجهم من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لمتابعتهم وإمدادهم بكل ما هو جديد وخاصة في القضايا المستحدثة، لتحصينهم من كل الأفكار المتطرفة والمتشددة.

من جانبها، أشادت نور زماني عبدالحميد، بجهود الأزهر في مجال التعليم والدعوة، مؤكدة أن الأزهر هو أفضل جامعة على مستوى العالم في تعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وأن مناهج الأزهر هي مصدر ثقة لدى المجتمع الماليزي، لما تتميز به من وسطية واعتدال.

جدير بالذكر أن أول بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم الماليزية أُبرم في 18 نوفمبر عام ١٩٩٩، وتم تجديده وإضافة بعض التعديلات عليه في مارس 2002.