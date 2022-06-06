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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة أسبوعين

البحيرة
البحيرة

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن فتح باب تلقى التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى الحالى.

مضيفا أنه تقرر بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يونيو الحالى وذلك بمقر مركز إعداد الفتيات خلف إدارة بندر دمنهور التعليمية بمدينة دمنهور لمدة أسبوعين.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن الأوراق المطلوبة لقبول التظلمات هى "صورة بطاقة ولى أمر الطالب / الطالبة _ طلب مراجعة المواد _ رقمجلوس الطالب / الطالبة".

 اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد اعتمد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الإعدادية العامة "للعام الدراسىالحالة بنسبة نجاح 72 ٪.

بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالى عدد المتقدمين لها 4670 طالبا بنسبة نجاح ٧٩% وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75 ٪

وفى ذات السياق اعتمد محافظ البحيرة نتيجة اعدادية تلمذة صناعية حيث بلغ اجمالى عدد المتقدمين 120 طالبا وحضر منهم 118 وبنسبة نجاح 100%، وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالب وحضر بنسبة 94%.

وزارة التربية والتعليم محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية البحيرة الفصل الدراسي الثاني

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