إيركايرو تسير 12 رحلة أسبوعيا من مطارات بولندا إلى شرم الشيخ والغردقة

أعلنت وزارة الطيران المدني، أن شركة إيركايرو التابعة للوزارة تشغل حاليا 12 رحلة أسبوعيا من المطارات المصرية وتحديدا مطاري شرم الشيخ والغردقة إلى بولندا.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، أن شركة إيركايرو تسير رحلات من مطارات وارسو وكاتوفيتسا وروكولو وبوزنان البولندية، إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وذلك في إطار عودة تشغيل الرحلات الجوية البولندية بين القاهرة ووارسو بعد توقف دام لنحو 9 سنوات، فضلا عن زيادة تشغيل معدل الرحلات السياحية بين بولندا والمنتجعات المصرية.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، استقبل، اليوم بمقر الوزارة السفير ميهاو وابيندا سفير بولندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور حسين الشريف رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

وتناول اللقاء سبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين والتى تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد استئناف تشغيل شركة " LOT Polish Airlines" الناقل الوطنى البولندي رحلاتها من مطار وارسو بالعاصمة البولندية إلى مطار القاهرة الدولي الأسبوع الماضى بعد توقف دام 9 سنوات فضلاً عن تشغيل شركات بولندية أخرى رحلاتها من مطارات وارسو وكاتوفيتسا إلى مطارى الغردقة ومرسى مطروح .

وأكد الطيار محمد منار حرص وزارة الطيران المدنى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع بولندا بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين قطاعى الطيران المدنى المصرى والبولندى مؤكدا على تقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات البولندية بالمطارات المصرية بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.

ومن جانبه أثنى السفير البولندى بالقاهرة على الجهود التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا في مجال الطيران معربا عن شكره وإمتنانه لوزير الطيران المدنى لحرص قطاع الطيران المدنى المصرى على توفير كل التسهيلات والدعم لشركات الطيران البولندية مشيرا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الوجهات السياحية للسائحين البولنديين