ضخ 300 مليون جنيه استثمارات فرنسية في السوق المصرية خلال 2022

كشف الدكتور هشام جميل عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية عن تعاقد هيئة الشراء الموحد مؤخرا على 1000 جهاز تشخيص من إحدى الشركات الفرنسية للمستشفيات الجامعية بمصر، وتوفير كافة المستلزمات الطبية ، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الهيئة على توزيع 15 جهاز كمرحلة أولى علي كافة المستشفيات.

وأعلن في بيان له اليوم، ضخ استثمارات فرنسية جديدة في السوق المصرى بقطاع الادوية بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام 2022 فى ظل الطفرة التي يشهدها سوق الدواء المصري وقدرته علي جذب العديد من الاستثمارات.

أضاف جميل أن الأزمات الصحية التى واجهها العالم من خلال جائحة كورونا والتي دفعت العديد من شركات الأدوية إلى ابتكار أجهزة حديثة لتشخيص وباء كورونا وغيرها من الأوبئة بدقة عالية وتكلفة أقل، الأمر الذى يساعد على اتخاذ قرار العلاج الصحيح .

وأوضح أن مصر تشهد حالياً طفرة كبيرة فى مجال التشخيص العلاجى، وأن القيادة السياسية تدعم إستخدام أحدث الوسائل والأجهزة والتقنيات من أجل ضمان وسرعة خطوات التشخيص والعلاج فى مصر وتقليل الضغط في قوائم الانتظار.

وأكد جميل أن مصر من شأنها أن تصبح مركزاً رائداً فى مجال التشخيص العلاجى ومكافحة الأمراض والأوبئة من خلال توطين وتوظيف أحدث التقنيات العلاجية العالمية، مثل أنظمة وأجهزة "فايتك إم.إس. برايم" و"بايوفاير".

وأكد أن الدولة تعمل علي توفير أحدث الأجهزة حول العالم ، بهدف تقليل قوائم الانتظار علي كافة المستشفيات، فضلا عن نقل وتوطين تلك الصناعات وفقاً للمعايير الدولية لتصبح مركزاً دولياً رائداً في مجال التشخيص العلاجى.

تجدر الإشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول، والذى يقام الفترة من 5 - 7 يونيو الجارى بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وبمشاركة ما يزيد على 102 شركة محلية وأفريقية.