محمد جنيدي :حل مشاكل الاستثمار المحلى أفضل ترويج لمصر خارجيا

قال محمد جنيدى ، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين إن حل مشاكل الاستثمار المحلى جذريا أفضل ترويج لمصر لجذب الشركات العالمية.

وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حملات الترويج الخارجية خطوة جيدة من الحكومة ولكن نحتاج إلى تطوير المنظومة الحاكمة للاستثمار الوطنى،وخلق حوافز ضريبية لجذب استثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية على غرار القطاع العقارى الاكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن جذب استثمارات جديدة وضخها فى الصناعة من شأنه احياء 7000 مصنع مغلق وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها بدلا من 25% من الطاقة الإنتاجية العاملة بها الآن ، ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الاجمالي للبلاد.

وتابع :منح مزيد من التسهيلات للقطاعى الصناعي والرزاعى فى مصر يدعم خفض العجز التجارى خلال الخمس سنوات القادمة ، ثم تحقيق فائض من الصادرات المصرية.

وطالب جنيدى الحكومة بوضع خطة بمشروعات محددة لإحلال الواردات بالصناعة المحلية لزيادة العرض و بالتالى انخفاض الاسعار مضيفا إلى أن الصناعة والتشغيل الحل الأوحد للمشاكل والتحديات التى تواجه الدول.



كان المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقي كبرى الشركات القطرية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.