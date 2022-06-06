أبو العينين: الريف منبع المواهب.. ونريد التوسع في الانشطة الرياضية لتشمل القرى والنجوع والأرياف

النائب محمد أبو العينين خلال المؤتمر العربي للرياضة والقانون::

• يوجد في القرى شباب موهوبين لا يستطيعون النتساب لأندية مقابل مبالغ كبيرة

• التنافسية أصبحت عالمية.. وكلما ارتقى المستوى زادت تكلفة الوصول لمراتب متقدمة

• الأنشطة الرياضية التي لا تهدف للربح ينبغي ان تكون لها معاملة خاصة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه يريد التوسع في النشاطات الرياضية حتى تشمل القرى والنجوع والأرياف لأن الريف منبع المواهب الرياضية التي يمكن استغلال خبراتها الموجودة.

جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، في فعاليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون والمقام تحت عنوان «العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليًا ودوليًا»، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق.

وقال أبو العينين إنه يوجد في القرى شباب موهوبين وقد لا يستطيعون الخروج من القرية أو الانتساب لأحد النوادي بمقابل 200 أو 300 ألف جنيه، موضحًا أنهم بصدد حل هذه المسألة وإفساح المجال للشركات الصغرى على مستوى القرى حتى يمكن أن تظهر مواهب من خلالها.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن التنافسية اليوم لم تقتصر على النطاق المحلي لكن العالم أصبح منفتحًا على الآخر وباتت التنافسية عالمية، وكلما ارتقى المستوى زادت تكلفة الوصول إلى تلك المرتبة، مردفًا إننا بحاجة إلى تمويل وتأهيل وتسويق وعمليات إبداعية في كل المجالات.

واختتم محمد أبو العينين، بأنه يجب على الذين حققوا مكاسب أن يدفعوا في هذا الاتجاه والأنشطة الرياضية التي لا تهدف للربح ينبغي أن تكون لها معاملة خاصة.