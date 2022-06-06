عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: الريف منبع المواهب.. ونريد التوسع في الانشطة الرياضية لتشمل القرى والنجوع والأرياف

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

النائب محمد أبو العينين خلال المؤتمر العربي للرياضة والقانون::

• يوجد في القرى شباب موهوبين لا يستطيعون النتساب لأندية مقابل مبالغ كبيرة

• التنافسية أصبحت عالمية.. وكلما ارتقى المستوى زادت تكلفة الوصول لمراتب متقدمة

• الأنشطة الرياضية التي لا تهدف للربح ينبغي ان تكون لها معاملة خاصة  

 

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إنه يريد التوسع في النشاطات الرياضية حتى تشمل القرى والنجوع والأرياف لأن الريف منبع المواهب الرياضية التي يمكن استغلال خبراتها الموجودة.

جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، في فعاليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون والمقام تحت عنوان «العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليًا ودوليًا»، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق.

وقال أبو العينين إنه يوجد في القرى شباب موهوبين وقد لا يستطيعون الخروج من القرية أو الانتساب لأحد النوادي بمقابل 200 أو 300 ألف جنيه، موضحًا أنهم بصدد حل هذه المسألة وإفساح المجال للشركات الصغرى على مستوى القرى حتى يمكن أن تظهر مواهب من خلالها.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن التنافسية اليوم لم تقتصر على النطاق المحلي لكن العالم أصبح منفتحًا على الآخر وباتت التنافسية عالمية، وكلما ارتقى المستوى زادت تكلفة الوصول إلى تلك المرتبة، مردفًا إننا بحاجة إلى تمويل وتأهيل وتسويق وعمليات إبداعية في كل المجالات.

واختتم محمد أبو العينين، بأنه يجب على الذين حققوا مكاسب أن يدفعوا في هذا الاتجاه والأنشطة الرياضية التي لا تهدف للربح ينبغي أن تكون لها معاملة خاصة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ترشيحاتنا

اللاعب المجنس.. رئيس هليوبوليس: إنهاء التعاقد مع الشوربجي.. ولا شرط جزائي ضده

أحمد موسى عن تجنيس محمد الشوربجي: قادرون على صناعة أبطال جدد

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهور ويعلن اصابتة بمرض خطير

هل وقع الطلاق.. 3 دلائل تحسم انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

جمال الكشكي: السيسي يعتبر الحوار الوطني جزء من مراحل بناء الدولة

ضمن معاهدة الأمن الجماعي.. روسيا تقترح نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

فيديو

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

تريند الفن.. آخر تصريحات شيرين ومحامي حسام حبيب .. ياسمين عبد العزيز تمر بأزمة صحية

الأسماك فيها دود.. الصيادين تحذر: تلوث المياه وراء الظاهرة| فيديو

إتوكس ياللي بعت اختك .. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد: مش هرد على قلة الادب دي وانتي مبتتعلميش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ