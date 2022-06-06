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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترحات النواب توافق على نقل مجزر في المنيا خارج الكتلة السكنية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن نقل المجزر الآلى (سلخانة القيس) بقرية القيس مركز بنى مزار بمحافظة المنيا إلى خارج القرية وخارج الكتلة السكنية، بحضور الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا وعماد حسن رئيس مجلس مدينة بنى مزار، والدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطرى بالمنيا.

 وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بإدراج المجزر بخطة وزارة التنمية المحلية بالعام المالى 2022/2023، بعد موافقة ممثلى الحكومة.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال اجتماعها اليوم، على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقي بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط، وأجلت اللجنة اقتراح برغبة آخر مقدم من ذات النائب بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بإدارة السلام التعليمية - محافظة القاهرة.

 وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تخصيص الجناح الثالث المقام بمدرسة الأشراف بصفط الشرنية - مركز الواسطى - محافظة بنى سويف لإقامة مدرسة لغات تجريبية.

النواب المجازر مجلس النواب المنيا الحكومة

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