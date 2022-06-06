محمد العرابي: اللقاءات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن أقدم التجمعات الإقليمية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق إن التجمع الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، من أقدم التجمعات الإقليمية بين ٣ دول عربية ودائما ما يحدث لقاءات بين وزراء الدول الثلاثة.

وأضاف "العرابي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أنه في الفترة الأخيرة كان هناك حدثين مهمين، الأول هو تجمع ثلاثي بين مصر والإمارات والأردن لتوطين الصناعة والتجارة وغيرها من موضوعات وقضايا أخرى.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن التطرف والإرهاب يهدد أمن العراق بشكل كبير ولا بد القضاء عليه بكافة الطرق حتي تستعيد العراق قوته من جديد.