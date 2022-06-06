المؤسسات الدينية تنتفض بعد التصريحات المسيئة للنبي| المطالبة بقانون دولي لتجريم الإساءة وازدراء الأديان.. الأزهر: سخافة جاهل تعبر عن الإرهاب الحقيقي

بعد التصريحات المسيئة للنبي في الهند

الأزهر : جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم

وزير الأوقاف: لن يتحقق سلام البشرية بازدراء الأديان والمقدسات

الإفتاء : إساءة صريحة وتحدٍ لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم

اجتمعت كلمة المؤسسة الدينية الإسلامية في مصر، على إدانة التصريحات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل مسؤول هندي، مجددة المطالبة بإصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والمقدسات.

انتاب المسلمون في شتى بقاع الأرض، حالة من الغضب العارم بعد التصريحات المسيئة من أحد المسئولين في دولة الهند ، وندد عدد كبير من المسئولين في الدول الإسلامية بهذه التصريحات، كما اتخذت عدد من الدول الإسلامية قرارا بمقاطعة المنتجات الهندية، ووصل الأمر الى استدعاء السفير الهندي ببعض الدول، للإعراب عن رفضهم لهذه التصريحات التي لا تليق بأطهر وأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

تطاول وسوء أدب

بدوره، أعرب الأزهر الشريف كقمة المؤسسة الدينية ومرجعية الإسلام الوسطي في العالم، عن إدانته واستنكاره الشديد لما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته على «تويتر» من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد ﷺ وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة، وما كشفه كلامه من جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة.

ووصف الأزهر في بيانه حديث المسؤول الهندي قائلاً: والأزهر إذ يعد ما قاله هذا الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية سخفًا من القول الذي يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، فإنه يؤكد في الوقت نفسه أن مثل هذا التصرف هو "الإرهاب" الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين.

وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرًا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييدِ أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين - هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة؛ وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.

وأضاف البيان: مرة أخرى؛ على العالم المتحضر اليوم أن يقف بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.

تهديد لسلام البشرية

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأكرم وأطهر وأنبل وأعز خلق الله قاطبة منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى أن يرثها سبحانه ، وندين بشدة أدنى مساس لفظي به (صلى الله عليه وسلم) ، والإساءة إليه (صلى الله عليه وسلم) عداء سافر للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الدنيا.

وأضاف جمعة، تعليقا على ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته على «تويتر»، من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد ﷺ وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة، وما كشفه كلامه من جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم ، أنه لن يتحقق سلام البشرية بازدراء الأديان والمقدسات، ولابد لعقلاء العالم من لجم دعوات التطرف تلك التي قد تنحرف بعالم اليوم عن طريق الحوار الحضاري والسلام والعيش الإنساني المشترك إلى تطرف وتطرف مضاد تدفع البشرية كلها ثمنه باهظا.

وتابع : إذا كان ديننا الحنيف يأمرنا بعدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين فإننا أكثر الناس حبًّا لدينهم ورسولهم وكتاب ربهم، بحيث لا نقبل المساس لا بديننا ولا بكتاب ربنا ولا برسوله الكريم الذي لا يكتمل إيماننا إلا بحبه (صلى الله عليه وسلم) أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا و الدنيا وما فيها .

تأجيج مشاعر الكراهية

في السياق ذاته، أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات ما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند على صفحته على "تويتر" من تطاول وإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين السيدة عائشة، مؤكداً أن مثل هذه الإساءات تؤجج مشاعر الكراهية وتثير الفتنة .

وجدد مفتي الجمهورية فى بيانه اليوم الاثنين، دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظاً على السلم العام على مستوى العالم.

وشدد مفتي الجمهورية على أن مثل هذه التصريحات والإساءات غير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتدخل العالم في صراعات وحروب ما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة ونشر سموم الفتنة والكراهية .

وأكد المفتي أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل إساءة صريحة وتحدي صريح لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم على مستوى العالم ،مطالبا بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات وغيرها التى لا طائل من ورائها سوى نشر الفتنة والكراهية ، وتسهم في زيادة الهوة بين الحضارات والثقافات وتشيع الكراهية بين مختلف الشعوب وأتباع الأديان .