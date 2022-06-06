المركزي يرد على 50 استفسارا للبنوك حول قرار تنظيم عمليات الاستيراد

قام البنك المركزي المصري بتحديث تعليماته للبنوك بشأن استفسارات الجهاز المصرفي حول تعليمات قرار الاعتمادات المستندية والتي سبق وأن أصدرها خلال الـ 3 شهور الأخيرة.

وتضمنت استفسارات وتساؤلات البنوك والتي حددها البنك المركزي بموجب كتابه الدوري برقم 49 الصادرة في 13 فبراير الماضي، والذي شمل أكثر من 50 سؤالا واستفسارا من حول عمليات إقرار الاعتمادات المستندية للشركات المستوردة .



وينشر موقع “صدي البلد” الإخباري أبرز تلك التعديلات والتي تضمنت أيضا عمليات التطبيق لقرارات الاعتمادات المستندية لتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبي لقيام الشركات بعمليات الاستيراد و الاستثناءات المنطوية عليها.

