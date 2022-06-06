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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 299 ألف جنيه .. أسعار ومواصفات ستروين C اليزيه موديل 2022 |صور

تبدأ من 299 الف جنيه
تبدأ من 299 الف جنيه .. اسعار ومواصفات ستروين C اليزيه

تنتمي السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT و LUXURY.

ستروين C اليزيه موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 في مصر.

 

مواصفات السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022

 

تعتمد السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2652 مم، وبنسبة طول بلغت 4427 مم، وبعرض يبلغ 1948 مم، و 1466 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر، و 156 مم للخلوص الارضي.

ستروين C اليزيه موديل 2022

وتأتي السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 بمصابيح أمامية حادة، مع اضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، مع 4 زجاج كهربائي، وجنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة.

 

وتضم السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 فرامل ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وعدة تجهيزات مثل مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، ومرايات طي جانبية.

ستروين C اليزيه موديل 2022

كما تحتوي السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 على مكيف هواء، وعجلة قيادة باور، وتجهيزات داخلية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف.

 

وتستمد السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.8 ثانية.

ستروين C اليزيه موديل 2022

أسعار السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى COMFORT  ستروين C اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 299.900 جنيه.

الفئة الثانية LUXURY ستروين C اليزيه موديل 2022 بقيمة قدرها 329.900 جنيه.

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