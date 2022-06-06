التأمينات: لا وقف لمعاشات أصحاب البطاقات القديمة.. فيديو

كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، حقيقة إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزة.

وقال "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "كان لدينا ما يقرب من 6.5 مليون بطاقة وتم وضع خطة لضمهم للشمول المالي"، لافتا: "نجحنا خلال الفترة الماضية في تحويل 5.5 مليون مواطن يصرفون معاشهم بوسيلة أخرى بخلاف الكارت الأزرق".

وأشار: "أعلنا من بداية هذا العام أن البطاقات الزرقاء الموجودة مع المواطنين لم تعد صالحة لصرف المعاش من الماكينات، وتحتاج إلى تنشيط أو تجديد".



وأوضح: "ناشدنا المواطنين بالذهاب إلى أقرب مكتب تأمينات من أجل صرف المعاشات"، مردفا: "معاش شهر يونيو الحالي كان لدينا 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها لصرف المعاشات"، مشددا: "لا يوجد شيء اسمه إيقاف صرف المعاش".



وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات: "المعاش موجود ونقدر نصرفه بمجرد التوجه لأقرب مكتب التأمينات أو أقرب فرع للبنك الزراعي".

