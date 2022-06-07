محلل اقتصادي: نمر بمرحلة تحول رئيسية وجوهرية في السياسة الاقتصادية المصرية.. فيديو

قال محمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن هناك ضغوط عالمية تمر بها الدول بسبب الأزمة العالمية التي يمر بها العالم.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "ليس هناك أي خريطة واضحة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وليس هناك موعد لانتهاء الضغوط العالمية التي يمر بها العالم".

وأشار محمد نجم، المحلل الاقتصادي: "هناك اهتمام شديد من الدولة بتشجيع القطاع الخاص، وتعمل على خلق حالة من المنافسة العادلة والحرة بين الدولة والقطاع الخاص"، مردفا: "الدولة توفر الحوافز المختلفة للمستثمرين لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية".

وأكد: “الخطوات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس في عدة ملفات اقتصادية كانت أسرع من كل التوقعات".

وأوضح محمد نجم، المحلل الاقتصادي: "نمر بمرحلة تحول رئيسية وجوهرية في السياسة الاقتصادية المصرية، ونعيش مرحلة تحول حاليا خاصة بعد تأسيس البنية الأساسية التحتية والطرق والطاقة محطات الكهرباء".