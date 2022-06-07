أخبار السيارات| القائمة الكاملة لأسعار سيارات MG في مصر ..أسعار سيارات جيلى موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تنتمي السيارة ستروين C اليزيه موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT و LUXURY.

شهدت قائمة اسعار سيارات MG المقدمة داخل السوق المصري، بعض التغييرات في قيمتها التسويقية، وذلك لجميع الطرازات المطروحة محليًا، مثل النسخة MG5 و MG6 من فئة السيدان، بالاضافة إلى MG ZS من فئة الكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام MG RX5 و MG HS.

استطاعت شركة جيلي الصينية ، أن تعزز من تواجدها داخل السوق العالمي والمصري، وذلك عبر باقة من الطرازات المتنوعة، وعلى رأسها فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام والكروس اوفر، ومنها النسخة جيلي كولراي و جيلي أوكافانجو موديلات 2022.

تنتمي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 إلى فئة الهاشتباك الرياضية، وتعد واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة داخل السوق المحلي، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات اميك، عن زيادة في مبيعات السيارات الصينية داخل السوق المصري في الفترة من يناير حتى ابريل 2022، حيث حققت سيارات الصانع الصيني زيادة تقترب من 25% عن إجمالي مبيعات السيارات الصينية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بموجب 16.947 سيارة.