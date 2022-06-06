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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز أمهات السينما.. عزيزة حلمي فقدت ابنها الوحيد فجأة

عزيزة حلمي
عزيزة حلمي

يصادف اليوم، الأثنين الموافق 6 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1926 ورحلت عن عالمنا في 18 أبريل عام 1994 عن عمر ناهز الـ 64 عاما.

مشوار عزيزة حلمي 

بدأت عزيزة حلمي مشوارها الفني عام 1942، وشاركت في بطولة عشرات الأفلام منها المتمردة والملاك الظالم وأيامنا الحلوة والوسادة الخالية وحماتي قنبلة ذرية والمراهقات والشيماء وسقطت في بحر العسل.

اشتهرت عزيزة حلمي بتقديم دور الأم، ولكن ما لا يعرفه الكثير أنها فقدت نجلها الوحيد بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.

عزيزة حلمي كانت متزوجة من الفنان علي الرزقاني ولكنه كان لا يفضل العمل معها، وفي أحد اللقاءات التليفزيونية قالت: "تعرفت عليه في المعهد، ثم تزوجنا، وكان لا يفضل أن تجمعني به أي أعمال، ما عدا فيلم المراهقات، الذي وافق عليه بعد أن طلبت منه الفنانة ماجدة مشاركتي في الفيلم، وبالفعل عملت دور أم الفنانة زيزي مصطفى".

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