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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تاج الدين: الوباء على المستوى العالمي موجود ولا بد من التعامل معه

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر جيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين،  أن الإصابات والوفيات المسجلة قليلة، فضلًا عن أن جميع الحالات بسيطة.

وأوضح أن الأمر لا يعني التخلي عن الحرص والحذر، منوهًا إلى أن كورونا على المستوى العالمي لم ينتهِ والوباء مازال موجودًا.

وتابع: «الوباء على المستوي العالمي موجود ولا بد من التعامل معه على هذا الأساس، ويجب الاحتراز والاحتياط والرصد اليومي؛ استعدادًا لأي احتمالية مقبلة»، مناشدًا المواطنين الاستمرار في الحرص والحذر والترقب والاستعداد.

وذكر، أن فعاليات مؤتمر «صحة إفريقيا» شهدت أمس، عقد جلستين متصلتين حول جائحة ومتلازمة ما بعد كورونا، مشيرًا إلى عقد مؤتمر علمي يضم كل التخصصات التي يعاني المريض من مشكلاتها ما بعد الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن كل التخصصات تحدثت عن التداعيات ما بعد كورونا، والتي حظيت باهتمام كبير بعد تحول الفيروس لوباء عالمي، مؤكدًا أن التدخل السريع والتشخيص المبكر وإعطاء العلاج اللازم، يقلل مدة المرض، ويساهم في التعافي السريع.

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