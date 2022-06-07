أخبار التعليم| طارق شوقي يشرح طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت.. منح جامعیة من الوكالة الأمریكیة لطلاب الثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يشرح طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022.

تعرف على دور مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في محو الأمية

تسعى جامعة عين شمس إلى نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً، ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والبورصة المصرية

وقع الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعة لتنمية الوعى المالي والاقتصادى لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة.

رئيس جامعة المنيا: قاعات الاختبارات الإلكترونية مزودة بكاميرات عالية الدقة

أجرى الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بلجان الفرقة الثالثة بكلية التربية الفنية بمادة أشغال النجارة، وطلاب الفرق الثانية والخامسة لطلاب الصيدلية الإكلينيكية، والفرقة الثالثة للصيدلة للفارم دي، بمركز الاختبارات الإلكترونية، تفقد خلالها انتظام سير أعمال الامتحانات والتزام الطلاب بتطبيق التعليمات التي تقرها الجامعة على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

الإدارة العامة للمدن الجامعية بحلوان تعلن مواعيد ومراحل التقديم والقبول للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان عن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف هشام رفعت امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد ذكى مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

التعليم: أصبحنا أكثر مرونة في تفهم متطلبات القطاع الخاص ونستجيب لاحتياجاته

عقدت وزارة التربية والتعليم ، اجتماعًا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص في أربعة قطاعات اقتصادية واعدة، وهم "المنسوجات، والملابس الجاهزة، التشييد والبناء، والأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية، والسياحة والفندقة"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، بناءً على توصيات مجموعة من دراسات سوق العمل التي أجرتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

منح جامعیة من الوكالة الأمریكیة لطلاب الثانوية العامة

ينشر موقع صدى البلد، تفاصيل برنامج المنح الجامعیة المقدم من الوكالة الأمریكیة لدعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طریق توفیر من ١٠ إلى ١٥٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصریة والسمعیة والحركیة والمقدم لطلاب الصف الثالث الثانوي الحكومي والتجریبي ومدارس STEM.

تجديد تعيين هشام توفيق رئيساً لقسم علاج الأورام بالإشعاع بطب طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قراراً بتجديد تعيين الدكتور هشام أحمد توفيق جبر، أستاذ الأورام بكلية الطب، ومدير مركز الأورام الجامعى رئيساً لقسم علاج الأورام بالإشعاع بكلية الطب ولمدة ثلاث سنوات.

جامعة عين شمس تستقبل رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير وذلك بحضور الأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع التعليم والطلاب، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة مصر الخير والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها معا.

جامعة حلوان: برنامج التعليم الدولي يهدف إلى تأهيل القيادات في الإدارة

أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشتركا بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

خبير: النماذج الاسترشادية تزيل الرهبة والخوف من قلوب الطلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن النماذج الاسترشادية ذات أهمية مطلقة، موضحًا أنها نسخة محاكية للامتحان الأساسى، أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

جامعة حلوان تكشف تفاصيل الدراسة والتقدم لبرنامج التعليم الدولي

أعلنت جامعة حلوان عن تمديد فتح باب القبول ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ويعد ماجستير مشتركا بين جامعة لودفيجسبورج للتعليم فى ألمانيا، وجامعة حلوان.

وزير التعليم ينشر رسما توضيحا لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة في الامتحانات

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسما توضيحيا جديدا لطريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة على البابل شيت في الامتحانات من أجل المزيد من الطمأنة لطلاب الثانوية العامة بعد التوضيح الأول "النظرية الذي قدمه الوزير منذ ساعات

طالبة بجامعة عين شمس تفوز بالمركز الثالث في مسابقة التصوير بالإمارات

فازت الطالبة ندى عبد المجيد بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس بالمركز الثالث فى مسابقة التصوير الدولية والتى نظمتها كلية الإعلام التطبيقي بكليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار المنتدى القيادي لتعزيز الثقافة الرقمية يومي الأول والثاني من يونيو الجاري.

شوقي: لا امتحانات منزلية في مواد الثانوية العامة غير المضافة للمجموع

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر بشأن مطلب إتاحة تأدية امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

وزير التعليم : نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الأسبوع القادم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تقوم بإرسال نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالاسئلة الالكترونية إلى جميع المدارس يوم الخميس 9 يونيو 2022 بعد مراجعتها وتدقيقها .

وزير التعليم يرد على المطالبين بتعريب الجيولوجيا في امتحانات الثانوية العامة

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مطالب طلاب الثانوية العامة 2022 ، الخاصة بـ تعريب مادة الجيولوجيا في امتحانات الثانوية العامة 2022 .

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك.. ومجلدات المفاهيم مجانية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.