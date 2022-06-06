خطوة جيدة على طريق التنمية.. خبراء يشيدون بتحركات هيئة الاستثمار للتعاون مع كبرى الشركات القطرية

محمد جنيدي: حل مشاكل الاستثمار المحلى أفضل ترويج لمصر خارجيا

رشاد عبده: الترويج للاستثمار العربي في مصر خطوة جيدة على طريق التنمية

أشاد خبراء الاقتصاد بما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بلقاء كبرى الشركات القطرية بغرض فتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، معتبرين أن هذه التحركات تستهدف معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.

قال محمد جنيدى ، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين إن حل مشاكل الاستثمار المحلى جذريا أفضل ترويج لمصر لجذب الشركات العالمية.

وأضاف جنيدى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حملات الترويج الخارجية خطوة جيدة من الحكومة لكن نحتاج إلى تطوير المنظومة الحاكمة للاستثمار الوطنى، وخلق حوافز ضريبية لجذب استثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية على غرار القطاع العقارى الاكثر جذبا للاستثمارات العربية والأجنبية فى مصر.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين أن جذب استثمارات جديدة وضخها فى الصناعة من شأنه احياء 7000 مصنع مغلق وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها بدلا من 25% من الطاقة الإنتاجية العاملة بها الآن، ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي فى الناتج المحلى الاجمالي للبلاد.

وتابع: منح مزيد من التسهيلات للقطاعى الصناعي والرزاعى فى مصر يدعم خفض العجز التجارى خلال الخمس سنوات القادمة ، ثم تحقيق فائض من الصادرات المصرية.

وطالب جنيدى الحكومة بوضع خطة بمشروعات محددة لإحلال الواردات بالصناعة المحلية لزيادة العرض وبالتالى انخفاض الاسعار مضيفا إلى أن الصناعة والتشغيل الحل الأوحد للمشاكل والتحديات التى تواجه الدول.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الترويج للاستثمار في مصر خطوة جيدة على طريق التنمية.

وأضاف "عبده"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر اتجهت مؤخرًا إلى الترويج للاستثمار العربي، فقامت بدعوة كل من السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، للقيام بمشروعات استثمارية حسب ما يناسب كل دولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تسعى في الوقت الحالي لتذليل العقبات أمام المستثمرين العرب.

والتقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وعدد من كبرى الشركات القطرية أعضاء الرابطة، وذلك لفتح قنوات اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال القطري، تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعرض مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي الرابطة لدراستها، واختيار المشروعات الملائمة لكل مستثمر حسب أولوياته.

وأكد عبد الوهاب أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات الاستثمارات القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، حيث عُرض على رجال الأعمال القطريين أهم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.