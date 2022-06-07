نشرة الصحة والمرأة| الفرق بين المنظار والأشعة المقطعية.. وفيتامينات نقصها يسبب تساقط الشعر

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التونة المعلبة

هناك فوائد لا حصر لها من التونة المعلبة ويمكن استخدامه في العديد من الوجبات المختلفة من السلطات إلى السندويشات

الصندوق الأسود .. أسباب تجعل مولود الجوزاء صاحبك المفضل

يحتفل مواليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم خلال هذه الفترة وحتى 21 يونيو، ويعرف عن برج الجوزاء أنهم أصحاب الشخصيات المتعددة، حيث يظهرون أكثر من وجه في آن واحد، مما اشتهروا بالانتقاض.

لتشخيص الحالات.. أيهما أفضل المنظار أم الأشعة المقطعية؟

تستخدم الأشعة المقطعية الأشعة السينية لتكوين صور للأعضاء والأنسجة داخل الجسم (على سبيل المثال، أعضاء البطن والدماغ والصدر والرئتين والقلب) بينما التنظير هو إجراء يمكن أن يتخيل فقط السطح الداخلي للجهاز الهضمي العلوي.

يعتبر تساقط الشعر تحديًا شائعًا يمكن أن يؤثر على كل من الرجال والنساء، بينما تؤثر عوامل مثل العوامل الوراثية والعمر على نمو الشعر ، فقد يشير تساقط الشعر المفرط في بعض الأحيان إلى حالة صحية ، بما في ذلك نقص العناصر الغذائية الأساسية.