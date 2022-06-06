برلماني: تعاون مصر وروسيا في الدواء يحقق الاكتفاء المحلي

أيد عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب جهود الحكومة في عقد برتوكول تعاون مصري روسي في نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

الدواء في مصر يعتبر امن قومي

وأكد “يحيي” لـ"صدي البلد"، أن الدواء في مصر يعتبر امن قومي فمنذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد وهو يطلق عدد كبير من التوجيهات بشأن الاهتمام بصناعة الدواء وتوطينها مما جعل هناك طفرة كبيرة في صناعة الدواء ونقله نوعية فمصر نجحت فى الحصول على حق إنتاج سوفالدى والأدوية الخاصة بفيروس الكبد سى، وتم توفيره بالمجان للأغلبية تم القضاء نهائيا على واحد من أخطر الأمراض التى التهمت أكباد المصريين خلال العقود الثلاثة الماضية، وأعلنت مصر خالية من الفيروس سى، كما تصدرت صناعة الدواء الصورة مع هجمات فيروس كورونا، ونجحت الشركات المحلية فى توفير تصنيع الأدوية الخاصة ببروتوكولات العلاج.

وأشار النائب، الي أن مصر الآن لديها كبرى الشركات المشهورة العالمية، والتى أصبحت تنافس العالم أجمع فى مجال صناعة الدواء، قائلا: "كل الشكر للرئيس السيسي علي ما يبذله من خطط مطورة ملموسة واقعيا، إلى جانب تبنيه كافة الأسس الداعمة للتطوير، والعمل وبكل جهد لتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأكد النائب، أن تعاون مصر مع روسيا في مجال الدواء يحقق الاكتفاء الذاتي ويزيد من حجم الاستثمارات ويحفز التصنيع المحلي.

جاء ذلك تعليقا على استقبال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدا حكوميا من مدينة «سانت بطرسبرغ» بدولة روسيا الاتحادية، وذلك في ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بمشاركة مدينة سانت بطرسبرغ في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، وذلك من خلال 4 شركات روسية كبرى في مجال الأدوية والأجهزة الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون في مجالات الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية، بالإضافة لما يمتلكه الجانب الروسي من شركات رائدة في تلك الصناعات.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع الجانب الروسي فرص التعاون لزيادة الاستثمار في مجال البحوث والتطوير، إلى جانب التعاون مع روسيا في نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الحيوية والأجهزة الطبية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين تلك الصناعة لتحقيق الاكتفاء المحلي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل لوضع أطر التعاون بين الشركات الرائدة في تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك الأمصال واللقاحات، بكلا البلدين.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».