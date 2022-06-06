أبرزهم دخله 9600..أحمد موسى: هذه الفئات سيتم حذفها من التموين

قال الإعلامي أحمد موسي، أن وزارة التموين حددت عدة فئات يتم استبعادهم من التموين فقط وليس العيش، وهم من يزيد مرتبهم عن ٩الاف و٦٠٠ جنيه في الشهر وغير عائل للأسرة اما من يعول اسرة لن يتم المساس بتموينه.



وأضاف موسي خلال برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدى البلد، انه سيتم حذف من يملك سيارة بداية من موديل ٢٠١٨ حتى الآن، اما من يملك سيارة موديل أقل من ٢٠١٨ لن يتم المساس بتموينه .



وأوضح موسي أنه الفئات المستبعده من التموين لن يتم المساس بحصة العيش لها وتم إرسال رسائل للمستبعدين ومن قدم تظلم يتم فحصه ولن يتم حذفه حتى انتهاء فحص التظلم.