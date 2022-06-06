كاتب صحفي: الرئيس السيسي اتبع سياسة حكيمة لتحسين الدبلوماسية الخارجية لمصر

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن السياسة الخارجية للدولة المصرية ترتبط بتحقيق الأمن والاستقرار والإصلاح الاقتصادي في الداخل.

وأضاف “أبو الهول”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "مصر لها علاقات جيدة مع مختلف دول العالم وهناك شراكات وتعاون في الكثير من القطاعات".

وتابع الكاتب الصحفي "تم تصدير صورة سيئة عن مصر في الخارج وذلك في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية"، مشيرا إلى أن "الرئيس السيسي اتبع سياسة حكيمة لتحسين السياسة الخارجية المصرية".

واختتم "مصر أحسنت التواصل مع مختلف دول العالم من أجل إيصال صورة حقيقية عن الأوضاع الداخلية، وحجم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها".

