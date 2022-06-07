لأول مرة بمصر.. إطلاق تقنية الميتافيرس للترويج لمشروع السياحة العلاجية.. ونواب: خطوة تأتي لتنشيط حركتها ولدينا مقومات طبيعية تدعم الارتقاء بها.. والتسويق محليا وعالميا ضروري

برلماني يطالب بالتنسيق بين وزارتي الصحة والسياحة للارتقاء بالسياحة العلاجية

برلمانية: من الضروري الإستغلال الأمثل لموارد الدولة لتنشيط السياحة العلاجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى لتوفير خدمات افتراضية ذكية تليق بمكانة مصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاقها استخدام تقنية الميتافيرس "الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد" لأول مرة بمصر للترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، لدى المتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول AFRICA HEALTH ExCon، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد للإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، في الفترة من (7-5) يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، والذي تشارك فيه نحو 350 شركة عارضة من أكثر من 102 دولة، تستعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن إطلاق استخدام تقنية الميتافيرس للترويج لمشروع السياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، تتيح تجربة فريدة للمتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب من كل أنحاء العالم، لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" عبر رحلة شاملة في العالم الافتراضي باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وذلك للتعرف على إمكاناتها وتجهيزاتها الهائلة والغرف والتجهيزات الفندقية بها، ومدى مطابقاتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم قبل التعامل معها.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن إطلاق استخدام تقنية الميتافيرس "الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد" الجديدة للترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر) تعتبر ثمرة لجهود الهيئة، وحرصها على توفير خدمات افتراضية ذكية تليق بمكانة مصر، وتمهد الطريق نحو مستقبل ذكي مليء بالخدمات المتميزة الافتراضية التي تلبي تطلعات المتعاملين وتسهم في ترشيد الوقت والجهد.

وتابع: كما تنسجم مع طموحات الهيئة، واستراتيجيتها الرامية إلى التحول في خدماتها نحو العالم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز دور الهيئة الريادي في مجال الرعاية الصحية عالميًا، وتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وأضاف، أن توفير هذه النوعية من الخدمات الافتراضية يقود إلى تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 اعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ويثمر عن مخرجات إيجابية في واقع عمل قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن كونها خطوة تضاف إلى خطوات التحول نحو ذكاء اصطناعي خدماتي شمولي، وإنجاز آخر يضاف إلى سجل الهيئة الزاخر بالإنجازات

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب لجنة الصحة بمجلس النواب، بالإعلان عن هذه الخطوة، متوقعين تحقيقها نتائج إيجابية علي السياحة العلاجية، كما أوضحوا أهمية تفعيل عناصر التوعية والتسويق لهذا النوع من السياحة.

وقد قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن دول العالم أجمع بالأونة الأخيرة أصبحت توجه إهتماما كبيرا بالتكنولوجيا من خلال الوصول إلي أحدث التقنيات وإحلالها بكافة المجالات وعلي رأسها الصحة وذلك بإعتبارها عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، معقبة " التكنولوجيا أصبحت لغة العصر وأسرع وسيلة للوصول لكل نقطة بالعالم".

و أضافت " سعيد" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إعلان هيئة الرعاية الصحية عن إطلاقها تقنية الميتافيرس للترويج لمشروع السياحة العلاجية، تعد أحد الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة في توطيد هذا النوع من السياحة، معقبا " دول كثير بتحقق إيرادات هائلة نتيجة إهتماما بسياحة الإستشفاء والعلاج".

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن مصر تمتلك العديد من المناطق والمحميات الطبيعية التي توفر خدمات الإستشفاء والعلاج لا سيما في سيناء، لذا علينا بالإستغلال الأمثل لهذه الموارد بما يحقق إيرادات جيدة داعمة للموازنة العام تسهم في تخفيف الأعباء عنها وجلب مزيد من العملة الصعبة.

وتابعت النائبة حديثها، قائلة : كما أن الدولة لم تترك بابا مُدرا لزيادة الدخل القومي وقيمة النقد الأجنبي إلا وطرقته ، وأتمني تحقيق نتائج إيجابية لجهود هيئة الرعاية الصحية فيما يخص هذه الخطوة.

فيما قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الفترة الحالية تتطلب من وزارة السياحة دورا فعالا في الترويج ونشر التوعية بفوائد السياحة العلاجية سواء علي المستوي المحلي والعالمي، وذلك بإعتبارها أحد أنواع السياحة الهامة التي تدر إيرادات هائلة.

وأكد " العرجاوي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، إن إعلان هيئة الرعاية الصحية لتقنية الميتافيرس للترويج للسياحة العلاجية، يأتي في إطار تحسين الوضع الإقتصادي للدولة، معقبا " هذا النوع من السياحة يلاقي إقبالا وشغفا كبيرا من الأفراد ومصر لديها ما يؤهلها للريادة في هذا السياحة".

و نوه عضو لجنة الصحة، عن أهمية الإستغلال الأمثل لمناطق الإستشفاء بمختلف أرجاء الدولة وأبرزها القائمة بمحافظات سيناء والواحات ومدينة وادي النطرون، قائلا " دول كثيرة من شرق أسيا وروسيا حققوا مكاسب هائلة نتيجة الإهتمام بهذه السياحة".

وشدد البرلماني، علي أهمية التنسيق بين وزارتا الصحة والسياحة في العمل بفعالية قوية علي هذا الملف بما يدعم المنظومة الإقتصادية للدولة وأيضا جعل مصر مقصد سياحي أولي للسياحة العلاجية في العالم.