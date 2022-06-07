تحت رعاية رئيس الجمهورية .. أشرف صبحي يشهد جلسة حوارية حول قيم ومبادئ الإعلام

وزير الشباب والرياضة: منحة ناصر فكرة شبابية دعمتها القيادة السياسية

الجلسة الحوارية بحضور رؤساء مجالس إدارات مؤسسة صحفية كبرى



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، جلسة نقاشية حول قيم ومبادئ الإعلام، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

بحضور الكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس مؤسسة إدارة اخبار اليوم ، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، والإعلامي نشأت الديهي ، ولفيف من رؤساء التحرير والصحفيين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ذكر رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالشباب المصري وشباب العالم من خلال منتديات الشباب وما لها من مردود إيجابي علي شباب دول العالم، وأن الشباب دومًا أكثر حماسة ولهم دور في بناء المجتمعات ، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية، منحت الثقة للشباب ليس فقط في صناعة مستقبلهم، بل أيضًا في مناقشة وصنع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مؤسسة أخبار اليوم، إلى أهمية تشكيل الوعي ومواجهة الشائعات التي تؤثر بالسلب علي منجزات الدولة المصرية والمجهودات المبذولة في مختلف القطاعات، مشيدًا ببرامج وزارة الشباب والرياضة في تعريف الشباب المصري بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع .

ولفت الكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، إلى أن من أهم المكاسب السياسية والاجتماعية التى حققتها المؤتمرات الوطنية للشباب أنها ساعدت على تقوية وعى المصريين بالتحديات التى تواجها الدولة المصرية، وذلك بعدما انتهجت القيادة السياسية سياسة المكاشفة والمصارحة فى تقديم كل ما يخص الدولة من معلومات للمصريين باعتبارهم شركاء فى الحكم والقرار.

التقدير للقيادة السياسية

ومن جانبهم، قدم شباب المنحة الشكر والتقدير للقيادة السياسية لرعايتها واستضافتها المنحة، وأن مصر كانت ومازالت تبذل جهوداً كبيرة مع أشقائها في مختلف دول العالم، كما عبر المشاركون عن اعتزازهم بالزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتخليد المنحة لإسم الراحل والذي وصفوه بالراعي الأمين لأفريقيا.

تأتي المنحة بمشاركة 150 قيادة شبابة يمثلون دول من مختلف أنحاء العالم (الجزائر - أرمينيا - أستراليا - أذربيجان - بنجلاديش - البوسنة والهرسك -البرازيل - الكاميرون - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - كوستاريكا - جيبوتي -الإكوادور - فرنسا - -جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - غينيا - المجر -الهند - إندونيسيا - العراق - الأردن - كازاخستان - كينيا - لبنان - ليبيريا - مالاوي -المغرب - ناميبيا - النيجر - النيجر - باكستان - فلسطين - بولندا - روسيا - رواندا - السعودية - السنغال - سيراليون - جنوب افريقيا - السودان - عمان - السويد - تنزانيا - تايلاند - تونس - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - فيتنام - اليمن - زامبيا - زيمبابوي - ومصر ).

ومن جانبه أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، بقامات من الإعلام المصري والمؤسسات الصحفية واهتمامهم بحضور جلسة حوارية مع المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية تخليدًا لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، كما أنها تُعد مشروع وفكرة شبابية في المقام الأول ، ومستمرين في تنفيذها، ونحرص علي تطويرها بشكل أفضل٠

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي تُعد رمزاً للاستلهام والانتصار، وكذلك رعاية سيادته لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية و التى يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، والعمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.