تركيا تبلغ حلف الناتو اعتماد صيغة اسمها الجديد

أبلغت تركيا، اليوم الإثنين، حلف شمال الأطلسي "الناتو" بكتابة اسمها بصيغة Türkiye بدلا عن Turkey باللغات الأجنبية.

وجاء ذلك في رسالة بعثتها البعثة الدائمة لتركيا لدى الناتو إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة بصيغة "Türkiye".

وعقب ذلك، أرسلت أنقرة تبليغا لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل استخدام اسم البلاد بصيغة "Türkiye".