مؤسسة مطمن: إظهار الدعم لمن يتعرض للتحرش أولى خطوات الأمان.. فيديو

أكدت سارة عزيز، صاحبة مؤسسة مطمن، أن التغاضي عن التحرش يكون بسبب أزمات نفسية ويجب تعديل ثقافة المجتمع عن التحرش والتأكد من أن التوعية والثقافة مهمين لمواجهة التحرش، موضحة أن إظهار الدعم لمن يتعرض لظاهرة التحرش أولى خطوات الامان للشخص الذي يعاني من هذا التعدى.

وأشارت سارة عزيز، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المواطن يستطيع بتصرفات بسيطة أن يساهم في تفعيل الامان فى الشارع ومنع تطور مراحل التحرش حال التصرف بإيجابية، مؤكدة أن هدفهم ليس تصعيد الأمور ولكن تعطيل ما قد يحدث.

وأوضحت سارة عزيز، أن المواطنين خلال السنوات الأخيرة لديهم استعداد أعلى لمواجهة التحرش والمتحرش أصبح في حالة من الجُبن والانسحاب بطريقة أسرع من الوقت السابق، مؤكدة أن هذا الأمر نقطة تحول حقيقية في المجتمع مع تلاشي الثقافة السلبية للتعامل مع التحرش.



