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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نموذج لخطاب الكراهية.. الشعبة العامة للإذاعيين العرب تدين التجاوز في حق الرسول

لشعبة العامة للإذاعيين
لشعبة العامة للإذاعيين العرب تدين التجاوز في حق الرسول

أعرب مجلس أمناء الشعبة العامة للإذاعيين العرب عن رفضه واستنكاره لما نشره المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا في الهند عبر حسابه على "تويتر" من تطاول وسوء أدب في حق رسول الإنسانية ومعلمها الأعظم محمد ﷺ وزوجته السيدة عائشة، وهو ما يعد تطاول سافر يعكس جهل صاحبه بتاريخ الأنبياء والمرسلين، وسوء نيته في اللعب على المشاعر الدينية من أجل مآرب أخرى، كما أنه يمثل نموذجًا لخطاب الكراهية المتغذي على العداء للمقدسات الإسلامية.

خطاب الكراهية

ويؤكد مجلس أمناء الإذاعيين العرب إن مثل هذه الخطابات التي تحمل العداء للإسلام ومقدساته، هي إرهاب حقيقي، ودعوة جلية للتطرف، واستدعاء لمشاعر التعصب، وهو أمر لا يصدر إلا من أعداء الإنسانية الحقيقين وأنصار بث الفتنة بين أتباع العقائد والحضارات المختلفة، وهؤلاء يجب التصدي لهم بكل حزم لوقف مخاطرهم وحبس شرورهم التي يحاولون بثها.

كما يناشد مجلس أمناء الشعبة العامة للإذاعيين العرب العالم المتحضر وقياداته الواعية بضرورة التصدي لمخاطر هؤلاء، ووضع قوانين تعاقب الخارجين على نسق التعايش الإنساني، وأنصار الفرقة بين أتباع الأديان المختلفة؛ من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

العرب الشعبة العامة للإذاعيين العرب تطاول وسوء أدب رسول الإنسانية السيدة عائشة خطاب الكراهية دعوة جلية للتطرف إرهاب حقيقي تحقيق مكاسب سياسية العداء للمقدسات الإسلامية

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