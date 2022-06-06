العلاج الحر يوصي بإغلاق مركز أشعة لعدم وجود تراخيص في السويس

أوصت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان في محافظة السويس، بإغلاق أحد مراكز الأشعة الخاصة الموجودة بنطاق محافظة السويس وذلك لعدم وجود تراخيص وجاري رفع تقريراً بهذا الشأن للدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس .

جاء هذا علي إثر جولة تفقدية مفاجئة علي أحد مراكز الاشعة الخاصة بهدف متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي وأيضاً للرقابة علي سلامة التراخيص .

ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس السيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان باستمرار الجولات المفاجئة علي المنشآت الطبية الخاصة وحرصهما علي تقديم خدمة طبية جيده للمواطنين .