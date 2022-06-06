غرق ببحيرات ميلانو.. انتشال جثمان الشاب المصري شهيد لقمة العيش في إيطاليا

من الفيوم

نجح الغواصين المصريين والإيطاليين فى انتشال جثمان الشاب سالم محمد محمود سعيد الذى يبلغ من العمر 27عاما، من القرية العاشرة بقارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، شهيد لقمة العيش .

وأستشهد الشاب أمس في غربته بأحد البحيرات الصغيرة بميلانو بإيطاليا أثناء العطلة الأسبوعية الأحد، خلال تنزهه بالغطس مع أصدقائه من المصريين.

واختنقت أنفاسه أثناء الغطس، وخارت قواه عدة مرات تحت المياه العميقة إلا أنه في أحد المرات التي يحاول فيها المعافرة مع المياه لإنقاذ نفسه نطق الشهادتين، ورفع أصبعه السبابة، على يد صديقه بمنتصف المياه وسلم جثمانه لقضاء الله.

وسقط سالم في عمق البحيرة، وتم البحث عنه بواسطة غواصين وبمساعدة شباب مصريين منذ أمس حتى اليوم.. وتم بحمد الله خروج جثمانه الطاهرة في حدود الساعة الثالثة عصرا.

ويتواصل محمد الجارحى عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم مع السفيرة منال عبد الدايم سفيرة مصر بإيطاليا لإنهاء إجراءات تصاريح نقل جثمان شهيد لقمة العيش، وتم إرسال فاكس مضمونه توصية من الشئون الاجتماعية بناء علي بحث بعدم قدرة أهل المتوفي علي تحمل نقل الجثمان والمطالبة بنقله جثمانه على نفقة الدولة، ووعد النائب محمد الجارحى بمتابعة إجراءات نقله وحتي وصول الجثمان إلى بلده ليدفن وسط أهله.

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