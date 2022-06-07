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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التأمين الاجتماعي : انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء لا يعني وقف المعاش..فيديو

اللواء جمال عوض،
اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن البطاقات التقليدية الزرقاء لها مدة محددة، مؤكدا أنه يتم استبدال البطاقات التقليدية "الزرقاء" ببطاقات “ميزة”.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم استبدال 5.5 مليون بطاقة معاش تقليدية ببطاقات "ميزة". 

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن  انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء لا يعني وقف المعاش، مؤكدا أن 80 الف مواطن اننتهت صلاحية بطاقات المعاشات الخاصة بهم.

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن المواطن سيحصل على كارت ميزة مجانًا، ويصرف منه المعاش بداية من يوليو أو يختار فتح حساب في أحد البنوك ويحصل على موافقة البنك لتحويل المعاش له أو تحويله لحافظة إلكترونية تابعة لإحدى شركات الاتصالات.

وأكد  رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أننا نتلقى الاستفسارات والشكاوي عبر الخط الساخن 19680، مؤكدا أننا نطلب من أصحاب المعاشات، تحديث  أرقام الهواتف الخاصة بهم، من اجل التواصل معهم بشكل مستمر.

واستكمل عوض تصريحاته، قائلا إنه يتم طلب حضور أصحاب المعاشات لتنشيط بطاقات الصرف.

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