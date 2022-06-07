أمل مبدي: انتخاب مصر في عضوية الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية.. فيديو

قالت المهندسة أمل مبدي، رئيس الإتحاد المصري للإعاقة الذهنية، إن أصحاب الهمم يتلقون دعم كبير من رئيس الجمهورية.

وأضافت أمل مبدي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن مـشروع القانون المعروض، بهدف تطـوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبـات تعزيز أوجـه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرهـا مـن أوجـه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمـم.

وتابع رئيس الإتحاد المصري للإعاقة الذهنية، أنه تم نقل تبعيـة الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمنـاء لـه يختص برسـم سياساته، وهـو الأمـر الـذي ينعكس إيجابيـا علـى وضـع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي.

وأشارت أمل مبدي إلى أنه تم انتخاب مصر في عضوية الإتحاد الدولي للإعاقة الذهنية