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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القلادة صنع في مصر.. وزير الرياضة: تكريم محمد صلاح معنوي

محمد صلاح
محمد صلاح

رد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على انتقاد البعض لتكريم محمد صلاح قبل مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"ما حدث هو تكريم معنوي".

 وتابع اشرف صبحي :" التكريم معنوي وهذا  تأكيد على المحبة والتقدير لـ شخص محمد صلاح".

 واكمل اشرف صبحي :"  اتحاد الكرة حصل على إذن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم؛ من أجل تكريم محمد صلاح في ستاد القاهرة قبل المباراة ".

 ولفت اشرف صبحي :"  القلادة التي تم تكريم محمد صلاح بها؛ صنعت في مصنع مصري، وقيمتها معنوية بشكل كبير لنجم مصر العالمي ".

محمد صلاح الرياضة أشرف صبحي اخبار التوك شو صلاح

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