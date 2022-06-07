أمال ذكي: حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها تهدف مناهضة زواج الأطفال..فيديو

قالت الدكتورة أمال ذكي، مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة " جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" تهدف إلى تكوين رأي عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمُعرّضة لخطر زواج أطفالها.

وأضافت أمال ذكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الحملة تأتي ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار “بالوعي مصر بتتغير للأفضل”.

وتابعت مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن إطلاق وزارة التضامن لحملة توعية بمخاطر هذه الظاهرة تأتي ضمن إجراءات الدولة في القضاء علي مشكلة الزواج المبكر التي تعد أحد الأمراض الإجتماعية التي نعاصرها حاليا.