رئيس البنك الأهلي: لم يصلنا أي عروض رسمية للاعبينا حتى الآن.. فيديو

قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إن فريقه سيعمل على استغلال فترة التوقف الدولي بالشكل الأمثل استعدادا للدوري الممتاز.

وأضاف أشرف نصار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الفريق حصل على 3 أيام راحة بسبب ضغط المباريات ، ثم سيعود بعدها للتدريبات ".

وتابع :" الفريق سيدخل معسكرا مغلقا بالأسبوع المقبل، وسيعمل على استغلال فترة التوقف بشكل مثالي من أجل مواصلة النتائج الجيدة بالدوري".

وأكمل:" يجب دراسة ملف عدد الاجانب بشكل جيد قبل تطبيقه، لم يطرح علينا اقتراح تقليص الأجانب بشكل رسمي، ولم يصلنا أى عروض رسمية للاعبينا حتى الآن".

وأردف: "يجب دراسة مقترح تقليص الأجانب، ورؤية إيجابياته وسلبياته وهل يتم تطبيقه على مراحل أو لا، هناك أندية لديها التزامات ولا يجب أن يأتي الموضوع بشكل مفاجئ".



وشدد :" لم نتلق أي عروض رسمية لضمه خلال الموسم القادم، نسمع فقط عن اهتمامات الأندية ولكننا نضع مبدأ بعدم التفريط عن لاعبينا لتحقيق طموحنا في الدوري، مازال هناك مباريات قادمة بالدوري مهمة نريد التركيز فيها، لم نضع أي مقابل مادي لضم ياسين أو غيره من اللاعبين".

https://www.youtube.com/watch?v=EjMWvaRA1vE