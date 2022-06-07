جمال أبو ضيف: الرياضة صناعة.. ومصر دولة كبيرة ورائدة في القانون| فيديو

قال جمال أبوضيف، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، إن الرياضة صناعة، وكرة القدم تحكمها القوانين، لافتا إلى أن ذلك هو ما يتم مناقشته في المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون.



وأضاف جمال أبوضيف ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" مصر دولة كبيرة ورائدة في القانون، ولهذا قمنا بتنظيم المؤتمر لعرض الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الرياضية، خاصة في ضوء الآثار القانونية التي أحدثتها جائحة كورونا على تنفيذ تلك العقود".

وتابع :" كما نهدف من خلال هذا المؤتمر لشرح قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، مع توضيح الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2022، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ في أثناء فعاليات البطولة، وتنمية المهارات المختلفة في هذا المجال".