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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوربجي بعد تمثيله لإنجلترا: لم أكن قادرا على اتخاذ القرار.. فيديو

صدى البلد

أكد محمد الشوربجي لاعب الاسكواش أن، “قرار التجنيس واللعب تحت راية العلم الإنجليزي استغرق مني أربعة أشهر ولم أكن قادرًا على اتخاذ القرار ولم أعرف ماذا أفعل”.

وأضاف خلال حديثه بقناة "بي بي سي عربي": "كان عقلي يخبرني بشيء، وقلبي يخبرني بعمل شيء آخر".
 

وتابع: "قرار اللعب تحت راية العلم الإنجليزي سيساعدني كمحمد في إكمال السنوات المتبقية لي في الإسكواش في مستوى عال، وليس شرطًا أن أكون رقم 1 عالميًّا ولكن سيكون اسمي واحدًا من الأسماء المرشحة للفوز باللقب".

 

وأكمل: "كلما كبرت في السن احتجت إلى أن يكون معك فريق في كل بطولة، تحتاج إلى أن يكون معك طبيب ومدرب خاص في كل بطولة وهذه الأمور لم تكن تتوفر لي من قبل، وكنت في حاجة إلى المساعدة في هذا الوقت من مشواري الرياضي وأتت إنجلترا لتمنحني كل الدعم الذي أحتاجه".

 

وأضاف: "هذا الدعم الذي تمنحه لي إنجلترا ليس ماديًا بالمرة، ولكن الأمر يتعلق بالدعم في البطولات، ودعم لمحمد إن حدث له مكروه في الملعب لا قدر الله إصابة شديدة، وكل هذه الأمور بمنزلة التأمين إن حدث لي مكروه في رياضتي".

 

وأوضح: "لسنوات طويلة لم يفكر فيَّ أحد، وكان واجبًا أن يأتي الوقت الذي أفكر أنا فيه في نفسي صراحة، وكنت أنزعج بشدة عندما أتواجد بمطار القاهرة في كل مرة أحضر فيها إلى مصر وأجدهم يفتخرون بصور لاعبي مصر في المطار وأنا اللاعب الوحيد الذي لا تتواجد له صورة فكنت أنزعج للغاية كان الأمر يمسني صراحة، ويجرحني بشدة".

 

وأكد: "لم أحظ براع مصري طيلة مشواري الرياضي رغم فوزي بـ44 بطولة كأكثر مصري في التاريخ يفوز ببطولات للمحترفين، وظللت متصدرًا للتصنيف العالمي للاعبين لـ 50 شهرا، وأكثر مصري في التاريخ تربع على عرش الإسكواش، ولم يحدث مطلقًا أن أتيني راع مصري حتى يومنا هذا، وعندما أتي المسؤولون في إنجلترا ليتحدثوا معي في الأمر أتوني في موسم سيئ بالنسبة لي وظللت لستة أشهر بين شهر أكتوبر وحتى بطولة العالم في مايو لم أصل لدور الثمانية في أي بطولة ولكن في إنجلترا حتى وأنا أقدم موسمًا سيئًا أتوني في وقت أنا لست على القمة فيها والكثيرون اعتقدوا أنني انتهيت وحمدًا لله عندما أتت بطولة العالم استطعت إثبات أنني لم أنته بعد وأنني ما زلت متواجدًا على الساحة".

 

واستطرد محمد الشوربجي: "عندما يكون وراءك فريق تشعر أنهم يقدرونك، وأنهم سيمنحوك الدعم الذي تستحق، حصلت عليه من إنجلترا، وكان من المفترض أن أحظى به من بلدي مصر ولم أحصل عليه لذلك أشعر بالضيق ولكن للأسف كان علي أن أفكر في نفسي".

 

الاسكواش بطولة العالم انجلترا محمد الشوربجي قناة بي بي سي لاعب الأسكواش

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