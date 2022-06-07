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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق ضخم في الممشى التجاري بـ قنا.. فيديو

صدى البلد

اندلع حريق كبير في وحدة سكنية بإحدى عمارات الري بمحافظة قنا بعد نشوب حريق بمحال الممشى التجارى.

وتجري النيابة العامة بمحافظة قنا تحقيقات موسعة مع أصحاب المحال التجارية التي نشبت بها النيران والتهمت عددا كبيرا منها ووحدة سكنية وعددا من الأشجار المجاورة.

وحاول الشباب، إخماد النيران حتى لا تطال ألسنة اللهب الشقق والمحال المجاورة بالممشى.

وبدأت الواقعة بحريق في محل تجاري لبيع المأكولات بسبب ماس كهربائى امتدت إلى المحال التجارية المجاورة واحد الشقق السكنية بإحدى عمارات الري التابعة للمحافظة والتهمت عدد من الأشجار.

وتسبب ذلك في انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الطريق المؤدي إلى الممشى التجاري لمنع مرور المركبات لإخماد النيران ومنع امتداد كرات اللهب إلى العمارات السكنية المجاورة.

 

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا مفاده اندلاع حريق في المحال التجارية بالممشى.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإخماد النيران التي التهمت المحال وشقة سكنية في إحدى عمارات الري بالمحافظة.


 

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