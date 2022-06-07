رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: جاهزون لنقل خبراتنا لإفريقيا

قال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل إن هيئة الرعاية الصحية في مصر استطاعت خلال العامين الماضيين تسجيل واعتماد 100 منشأة صحية، لافتا إلى أن 30 في المائة من تلك المنشآت معتمدة، وبقية تلك المنشآت مسجلة وفي طريقها إلى الاعتماد.



وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل -في تصريح له- أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول "صحة إفريقيا" هو أول ملتقى سنوي طبي واقتصادي يستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في القارة الإفريقية، ويأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة في الانفتاح على إفريقيا لنشر التعلم المستمر ونشر ثقافة الجودة، وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب.



وأكد إسماعيل استعداد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمشاركة بخبراتها، سواء في إعداد معايير جودة الرعاية الصحية لمختلف المنشآت الطبية، أو في نظم التقييم والاعتماد والرقابة، أو في إنشاء هيئات اعتماد مماثلة، إلى جانب تقديم الخدمات المتاحة بالهيئة لأي دولة إفريقية بنفس النظام والتكاليف المطبقة داخل مصر.



وأشار الدكتور أشرف إسماعيل- في هذا الصدد- إلى توقيع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية -على هامش المؤتمر والمعرض- بروتوكول تعاون مشترك بينها وبين اتحاد المستشفيات العربية، بهدف تعزيز اعتماد المنشآت الصحية ونشر ثقافة الجودة على المستويين العربي والإفريقي.