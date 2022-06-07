ميدو يهاجم محمد الشوربجي: حصولك على وسام الجمهورية أكبر شرف ليك.. فيديو

هاجم أحمد حسام ميدو، محمد الشوربجي لاعب الاسكواش، بعد قراره بتمثيل إنجلترا.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هو في تكريم أكبر من إن رئيس الجمهورية يكرمك يا محمد يا شوربجي؟".



أضاف: "حصولك على وسام الجمهورية ده أكبر شرف ليك، وهتاخد دعم منعوي ايه اكتر من كدة؟".



وواصل: "إنجلترا كانت تعلم بتخطيط محمد الشوربجي بأن يمثلها وده واضح من تصريحات رئيس الاتحاد المصري للاسكواش".



وختم حديثه قائلا: "قرار محمد الشوربجي قرار خاطئ من وجهة نظري حتى لو كان ناوي إنه يعيش في إنجلترا لحد آخر عمره".