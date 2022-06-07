برادة يحذر من تكرار مسلسل التجنيس بعد قرار محمد الشوربجي.. فيديو

حذر أحمد برادة نجم منتخب مصر الوطني الأسبق للاسكواش، من تكرار سيناريو التجنيس مع لاعبين أخرين مثل محمد الشوربجي الذي اختار تمثيل إنجلترا بدلا من مصر.



قال برادة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أخشى تكرار سيناريو التجنيس مع لاعبين أخرين في المنتخب الوطني للاسكواش".



وأضاف: "زعلان من اللي حصل زعلان على نجم بيحب مصر وجاب بطولات كتير".



وواصل: "من وجهة نظري محمد الشوربجي خد قرار غلط، وبعد مكالمتي له اتأكدت من إنه بيحب مصر".



وختم حديثه قائلا: "أنا خوفي إن الولاد الصغيرين يعملوا زي محمد الشوربجي وياخدوا نفس القرار الغلط".