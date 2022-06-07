البطولة الخليجية لليد.. النجمة البحريني والجزيرة الإماراتي يهزمان مضر السعودي ومسقط العماني

تغلب فريق النجمة البحريني على نظيره مضر السعودي بنتيجة (33-26) في البطولة الخليجية الـ38 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، ضمن منافسات المجموعة الثانية.



أقيمت المباراة على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، وتصدر النجمة مجموعته برصيد نقطتين خلفه مضر السعودي ثانيا بنفس الرصيد بفارق الأهداف للأول.



وحقق الجزيرة الاماراتي فوزه الاول بتغلبه على مسقط العماني بنتيجة (27-26) ليحصد اول نقطتين له في حين بقي الخاسر دون اي نقطة.



وتستكمل البطولة منافساتها، اليوم، بمباراتين، تجمع الأولى: الكويت الكويتي مع الأهلي القطري لتحديد متصدر المجموعة بعد حسمهما التأهل للدور قبل النهائي وفي الثانية يواجه السالمية الكويتي نظيره النجمة البحريني لينعش آماله في التأهل للدور المقبل.