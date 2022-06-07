كلمة أشرف صبحي بالجلسة النقاشية ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية.. برامج خاصة لمواجهة الشائعات ووحدة للسياسات الشبابية لحل المشاكل.. ويؤكد: نخوض تحديا كبيرا في مرحلة النشء من سن 5 سنوات

الشباب والرياضة خصصت برامج لمواجهة الشائعات

الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وزارة الشباب والرياضة تخوض تحديا كبيرا في مرحلة النشء التي تبدأ من سن 5 سنوات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة خصصت برامج لمواجهة الشائعات، وصممت وحدة للسياسات الشبابية بمشاركة مجموعة من الخبراء للتفكير في كل المشاكل القائمة ومواجهتها.



جاء ذلك في كلمة للدكتور أشرف صبحي خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، مساء أمس الإثنين، حول قيم ومبادئ الإعلام، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بحضور الكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وأدار الجلسة الإعلامي نشأت الديهي، بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الدائمة لمنحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والتي تُعد رمزاً للاستلهام والانتصار، وكذلك رعايته لمختلف الفعاليات والأنشطة والمشاركات المصرية العربية والإفريقية والعالمية والتي يجتمع فيها العالم أجمع تحت مظلة بلد السلام والحضارة مصر العامرة في ظل الجمهورية الجديدة.

وشدد صبحي على أهمية قياس حجم مشاركات الشباب والنشء في البرامج التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، موضحا أن الوزارة نفذت 5000 برنامج بمشاركة الشباب خلال 3 سنوات.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تخوض تحديا كبيرا في مرحلة النشء التي تبدأ من سن 5 سنوات، وذلك لتكوين الشخصية في هذه المرحلة، مع التركيز من قِبل الوزارة على الاستفادة من الرياضة لتحقيق التنمية.



وقال صبحي إن الوزارة تنفذ العديد من البرامج في مرحلة النشء، سواء مع المدارس أو في مراكز الشباب، وهي برامج على الأرض لتحصين النشء وخصوصا مرحلة ما قبل المراهقة، مضيفا أن الوزارة تقوم بعمل برامج في التثقيف والتعليم من خلال مراكز الشباب والتسويق لها وفتح أبوابها للشباب.

وأوضح صبحي أن مشروع تنمية النشء جاء من المصطلح الاجتماعي "التربية" والتي تبدأ من الأسرة والمدرسة والمسجد والكنيسة، وهناك برامج أخرى أيضا تقوم بها الوزارة لجميع الأعمار.



وتابع الوزير أن "التكنولوجيا أصبح لها دور كبير في التأثير على النشء، ولذلك يجب الاهتمام بهذا الجانب، ومن هنا بدأنا ننشئ برامجنا وأوجدنا إدارات متخصصة لهذه البرامج ومتخصصين لبناء تلك البرامج لإيصال رسالتنا إلى هذه الفئة العمرية".

وأشار صبحي إلى أنه من أهم البرامج أيضا تنمية النشء من خلال الرياضة، وعلى سبيل المثال تم إطلاق برنامج "ألف بنت ألف حلم" -بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني في صعيد مصر- بهدف نشر كرة القدم النسائية، وقد نجحت الوزارة في ذلك واستهدفت في هذا البرنامج في مرحلته الأولى 1000 فتاة.



ونوَّه وزير الشباب والرياضة بدور الإعلام المصري والمؤسسات الصحفية في مواجهة الشائعات واهتمامها بالمشاركة في هذه الجلسة الحوارية مع المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية، تخليدا لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، موضحا أنها تعد مشروعا وفكرة شبابية في المقام الأول، والوزارة مستمرة في تنفيذها، وتحرص على تطويرها بشكل أفضل.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالشباب المصري وشباب العالم من خلال منتديات الشباب وما لها من مردود إيجابي على شباب دول العالم.



وقال الأستاذ علي حسن إن الشباب دومًا أكثر حماسا ولهم دور كبير في بناء المجتمعات، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية منحت الثقة للشباب، ليس فقط في صناعة مستقبلهم، بل أيضًا في مناقشة وصنع القرار فيما يتعلق بالشأن العام.



وأكد الأستاذ علي حسن ضرورة البعد عن الشائعات والبحث عن الأخبار من مصادرها الموثوقة، سواء عبر الصحف ووسائل الإعلام القومية أو الخاصة الموثوق بها، بالإضافة إلى المواقع الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية، والبعد عن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للمعلومات.



وطالب الأستاذ علي حسن الشباب المشاركين في المنحة بأن ينقلوا إلى زملائهم في بلدانهم الصورة الحقيقية عن مصر بلد الأمن والأمان، ونجاح الدولة المصرية في القضاء على أهل الشر والتقدم نحو الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أكد الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" أهمية تشكيل الوعي ومواجهة الشائعات التي تؤثر بالسلب على إنجازات الدولة المصرية والمجهودات المبذولة في مختلف القطاعات.



وأشاد جلال ببرامج وزارة الشباب والرياضة في تعريف الشباب المصري بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع.



من ناحيته، لفت الكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار التحرير" إلى أنه من أهم المكاسب السياسية والاجتماعية التي حققتها منتديات الشباب أنها ساعدت على تقوية وعي المصريين بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وذلك بعدما انتهجت القيادة السياسية سياسة المكاشفة والمصارحة في تقديم كل ما يخص الدولة من معلومات للمصريين باعتبارهم شركاء في الحكم والقرار.



بدوره، أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية تواجه حربا شعواء من الشائعات هدفها زعزعة الاستقرار، مشددا على أن الحكومة والإعلام يتصديان لهذه الحرب للرد عمليا على كل شائعة بالدليل والبرهان مما يساهم في شرح الحقائق كاملة للشعب الذي يبدي ثقته الكبيرة بالقيادة السياسية والحكومة.



وقدم الشباب المشاركون في منحة ناصر الشكر والتقدير للقيادة السياسية لرعايتها واستضافتها المنحة، مؤكدين أن مصر كانت وما زالت تبذل جهوداً كبيرة مع أشقائها في مختلف دول العالم، معربين عن اعتزازهم بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتخليد المنحة لاسم الراحل الذي وصفوه بـ"الراعي الأمين لإفريقيا".



وتهدف منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الثالثة، إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، والعمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب-جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.



وتأتي المنحة بمشاركة 150 قيادة شبابية يمثلون دول من مختلف أنحاء العالم: (مصر - الجزائر - أرمينيا - أستراليا - أذربيجان - بنجلاديش - البوسنة والهرسك - البرازيل - الكاميرون - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - كوستاريكا - جيبوتي - الإكوادور - فرنسا - جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - غينيا - المجر - الهند - إندونيسيا - العراق - الأردن - كازاخستان - كينيا - لبنان - ليبيريا - مالاوي - المغرب - ناميبيا - النيجر - باكستان - فلسطين - بولندا - روسيا - رواندا - السعودية - السنغال - سيراليون - جنوب إفريقيا - السودان - عُمان - السويد - تنزانيا - تايلاند - تونس - تركيا - أوغندا - أوزبكستان - فيتنام - اليمن - زامبيا - زيمبابوي).