مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

في مفاجأة صاعقة، عثرت امرأة أمريكية على كنز داخل أريكة حصلت عليها حديثًا عبر أحد المواقع على الإنترنت.

وجدت «فيكي أومودو» 36000 دولار أمريكي كانت مخبأة داخل أريكة حصلت عليها مجانًا عبر موقع إعلانات Craigslist.

وبدلاً من الاحتفاظ بالمال مع نفسها وإنفاقه على نفقاتها، اختارت فيكي إعادته.

تواصلت مع المالكين السابقين للأريكة بمساعدة ابنها وتحدثت معهم بخصوص النقود المكتشفة وقالت الأسرة، التي تنتمي إليها الأريكة، إنها لا تعرف من أين أتت كل الأموال.

ومع ذلك، كانت الأريكة المجانية مخبأة بداخلها آلاف الدولارات، حيث وجدت فيكي كتلة في إحدى الوسائد، عند البحث قليلاً وجدت عدة مظاريف مليئة بالنقود - بقيمة آلاف الدولارات.

شكرت العائلة فيكي على موقفها الصادق، ووهبتها 2000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يكفي لشراء الثلاجة التي تحتاجها لمنزلها الجديد.