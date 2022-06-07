وزير الخارجية الأمريكي: أزمة الحبوب الأوكرانية متعمدة.. وبوتين يمارس الابتزاز

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن التقارير التي تفيد بأن روسيا "تسرق" الحبوب الأوكرانية "موثوقة"، معتبرا أن هدفها "بيعها للربح منها".|



وأضاف بلينكن - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية- أن أزمة قطاع الحبوب "متعمدة"، متهمًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الابتزاز" لرفع العقوبات الدولية.



وأكد الوزير الأمريكي أن موسكو بدأت أيضا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعد فرض "حصار بحري في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية" حول العالم.