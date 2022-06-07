الهدوء والابتسامة مقصودين.. رامي جمال يوجه رسالة غامضة عبر السوشيال ميديا

نشر الفنان رامي جمال صورة له من أحد حفلاته الغنائية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق رامي جمال علي الصورة في رسالة غامضة، كاتبًا: “الهدوء والابتسامة مقصودين وبدم بارد”.

يذكر أنه شوق الفنان رامي جمال المتابعين، لإصدار أحدث ألبوماته الغنائية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب رامي جمال في تويتة له: “الفتره القادمه فيها الالبوم وفيها حفلات كتير هعلن عنها اليومين دول ان شاء الله خليكوا جاهزين”.

وأكد الفنان رامي جمال، أنه انتهى من اختيار أغاني البومه الجديد وأن طرحه سوف يكون قريباً.

وكتب رامي جمال، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “خلصت اختيارات للألبوم وخلصت تنفيذ الأغاني فاضل وضع صوتي علي بعض الاغاني وأن شاء الله قريب جدااا اسلم الماستر لشركتنا الغالية وميعادنا في الصيف .. بس سؤال مهم ليكم تحبو الألبوم ينزل كامل ولا كل أغنية لوحدها”.

يذكر أن علق الفنان رامي جمال عن نجاح اغنية" من أول دقيقة " عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب رامي جمال : يارب نجاح اكبر من كل التوقعات.

وطرحت المغنية اللبنانية إليسا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، التي تتعاون فيها مع المغني المغربي سعد لمجرد.